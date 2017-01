Trotz Schneematsch kaum Unfälle auf Straßen

Schnee und Matsch haben in Berlin-Brandenburg am Dienstagmorgen zu keinen größeren Problemen auf Straßen und Gehwegen geführt. «Wir wissen noch nicht genau, wie viele wetterbedingte Unfälle es in der Nacht gab», sagte eine Polizeisprecherin am frühen Dienstagmorgen in Berlin. Die Zahl sei aber wohl so gering, dass niemand aufschrecken werde.

Ähnlich klang es beim Lagezentrum in Potsdam. «Bisher haben wir nur drei Unfälle gezählt, die mit dem Winterwetter zu tun haben», sagte ein Sprecher. Probleme bereite nach wir vor ein Unfall mit zwei Lastwagen auf der Autobahn 11 zwischen Bernau-Nord und Bernau-Süd. Hier waren am Montagabend zwei Lkw ineinander gefahren. Ein Fahrer wurde schwer verletzt. Die Bergung sollte erst am Dienstag beendet sein, Autofahrer sollten auf der Strecke mehr Zeit einplanen.

