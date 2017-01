dpa

Entsorgung von illegalem Müll kostet Millionen

An Zehntausenden Stellen in der Stadt laden Berliner jedes Jahr illegal Sperrmüll, alte Elektrogeräte, Baumüll, Gartenabfälle oder sonstigen Unrat ab. In den vergangenen beiden Jahren kostete die Müllbeseitigung das Land jeweils knapp vier Millionen Euro, die von der Stadtreinigung BSR in Rechnung gestellt wurde. Das antwortete die Senatsinnenverwaltung auf eine Anfrage der CDU. Über die im Juli 2016 eingeführte App «Ordnungsamt-Online» und die schon vorher mögliche Internet-Meldung haben Tausende Berliner den Ordnungsämtern Missstände gemeldet. Am schlimmsten ist die Situation in den Innenstadtbezirken.

Letzte Änderung: Dienstag, 31. Januar 2017 05:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen