Brandanschläge auf drei Autos: 27-Jähriger vor Gericht

Berlin (dpa/bb) – Ein mutmaßlicher Autobrandstifter, der Anschläge auf Fahrzeuge in Berlin-Lichtenberg verübt haben soll, muss sich von heute an vor dem Landgericht verantworten. Der einschlägig vorbestrafte 27-Jährige soll in der Nacht zum 6. Juli 2016 versucht haben, drei Autos in Brand zu stecken. Er habe jeweils Grillanzünder auf Reifen deponiert und mit einem Feuerzeug angezündet, heißt es in der Anklage.

Die Wagen wurden leicht beschädigt, Polizisten konnten die Flammen laut Anklage rechtzeitig löschen. Der 27-Jährige wurde am Tattag festgenommen. Er soll sich Medien gegenüber selbst als Antifa-Aussteiger bezeichnet und auf Bärgida-Veranstaltungen auf sich aufmerksam gemacht haben.

Letzte Änderung: Dienstag, 31. Januar 2017 02:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen