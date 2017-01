dpa

Zuchtbullen-Diebstahl: Polizei hofft auf Zeugen

Nach dem Diebstahl von vier Zuchtbullen aus einer Agrargenossenschaft in Neißemünde (Oder-Spree) setzt die Polizei bei der Aufklärung auf die Beobachtungen möglicher Zeugen. «Die großen Tiere müssen mit einem Laster abtransportiert worden sein», erklärte Polizeisprecher Ingo Heese am Montag. Der Stall liege so abgelegen, dass es Anwohnern aufgefallen sein könnte, falls ein großer Viehtransporter die Zufahrt passiert habe.

Die Viehdiebe waren in der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagfrüh in die Stallanlagen eingedrungen, hatten Türen aufgehebelt und die Tiere gestohlen. Um deren schnelle Identifizierung zu verhindern, ließen sie die Ohrmarken der Rinder zurück. Auch Teile von Zaunanlagen wurden gestohlen. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 20 000 Euro.

Erst Anfang vergangenen Woche hatten unbekannte Täter von einer Koppel im Luckauer Ortsteil Terpt 32 Rinder gestohlen. Die Polizei vermutet, dass sie mit einem Laster direkt an die Weide heranfuhren, die Tiere zusammentrieben und einluden.

Letzte Änderung: Montag, 30. Januar 2017 18:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen