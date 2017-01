26 Kilo Haschisch bei mutmaßlichem Drogendealer gefunden

Die Berliner Polizei hat nach monatelangen Ermittlungen einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. 26 Kilogramm Haschisch, 700 Gramm Marihuana und einen fünfstelligen Betrag Bargeld hätten Beamte in der Wohnung des 39-Jährigen im Märkischen Viertel gefunden, teilte die Polizei am Montag mit.

Die Ermittler vermuten, dass es sich um eine sogenannte Bunkerwohnung handelt, in der gewöhnlich Drogen gelagert und stückweise an Dealer ausgegeben werden, die sie dann an die Konsumenten verkaufen. Ein Richter erließ Haftbefehl gegen den Verdächtigen. Landeskriminalamt (LKA) und Staatsanwaltschaft hatten den Angaben zufolge seit Juni vergangenen Jahres gemeinsam gegen den Mann ermittelt, bevor sie am vergangenen Freitag seine Wohnung durchsuchten.