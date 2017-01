dpa

Mann tot im Garten gefunden

Ein 78 Jahre alter Mann ist in Finsterwalde (Elbe-Elster) tot in seinem Garten gefunden worden. Nach Polizeiangaben entdeckte ihn ein Bekannter am Montagmorgen. Nach ersten Erkenntnissen schlossen die Ermittler ein Gewaltverbrechen aus. Dennoch wurde die Leiche von der Polizei beschlagnahmt und soll von einem Gerichtsmediziner untersucht werden. Die Kripo leitete ein Todesermittlungsverfahren ein.

Letzte Änderung: Montag, 30. Januar 2017 16:10 Uhr

