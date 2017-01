Schwerlastverkehr durch Ort: Gericht stärkt Lärmschutz

Der Schwerlastverkehr auf der B169 in der südbrandenburgischen Ortsdurchfahrt Klein Oßnig ist aus Sicht des Verwaltungsgerichts Cottbus für die Anwohner unzumutbar. Der Lärmpegel liege in einem kritischen Bereich und das Tempolimit werde in 91 Prozent der Fälle überschritten, teilte das Gericht am Montag in seiner Urteilsbegründung mit. Der Landkreis Spree-Neiße ist als zuständige Straßenverkehrsbehörde nunmehr verpflichtet, über einen zuvor abgelehnten Antrag einer Anwohnerin auf Lärmschutz erneut zu entscheiden.

Laut Gericht hatte die Behörde die Ablehnung damit begründet, dass der Schwerlastverkehr dann nur über die Autobahnen gelenkt werden könnte, ein solcher Zwang aber unmöglich sei. Dem folgte das Gericht nicht. Klein Oßnig ist ein Ortsteil der Stadt Drebkau südlich von Cottbus.

Der Landkreis hat jetzt die Möglichkeit, die Entscheidung mit einem Antrag auf Zulassung der Berufung vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg anzufechten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Letzte Änderung: Montag, 30. Januar 2017 14:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen