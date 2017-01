«Schulz-Effekt» bringt Berliner SPD 285 neue Mitglieder

Der «Schulz-Effekt» wirkt auch in Berlin: Die Hauptstadt-SPD hat seit dem vergangenen Dienstag 285 neue Mitglieder hinzugewonnen. An diesem Tag hatte das SPD-Präsidium den früheren EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz als Kanzlerkandidaten und Nachfolger von Sigmar Gabriel an der Spitze der Partei nominiert.

Der Berliner Landesverband hat knapp 17 500 Mitglieder. Im vergangenen Jahr waren etwa 1000 Berliner neu in die SPD eingetreten. Dass es jetzt fast 300 in nur einer Woche taten, sei außergewöhnlich, hieß es am Montag vonseiten der Partei. Zuletzt hatte es nach der Wahl von US-Präsident Donald Trump im November eine Eintrittswelle gegeben. Damals zählte die Partei im ganzen Monat allerdings nur 230 Neumitglieder.

Bundesweit sind in den vergangenen Tagen mehr als 1300 Menschen in die SPD eingetreten, 400 Anträge gingen allein am Sonntag, dem Tag von Schulz' offizieller Nominierung, online ein.

Letzte Änderung: Montag, 30. Januar 2017 14:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen