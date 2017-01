dpa

US-Botschaft verwehrt vom Einreiseverbot Betroffenen Zutritt

Nach dem Einreiseverbot von US-Präsident Donald Trump lässt die US-Botschaft in Berlin Angehörige der betroffenen Länder nicht mehr herein. «Sie werden keinen Eintritt in die Botschaft/das Konsulat erhalten», teilte die Botschaft am Montag auf ihrer Internetseite mit. Staatsbürger der Länder Irak, Iran, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien und Jemen sollten ihre vereinbarten Termine für Visa-Interviews nicht wahrnehmen und auch keine neuen vereinbaren oder Visagebühren zahlen.

Trump hatte am Freitag einen 90-tägigen Einreisestopp für Staatsbürger der sieben mehrheitlich muslimischen Ländern verfügt. Flüchtlinge aus aller Welt sind somit für 120 Tage ausgesperrt, jene aus Syrien sogar auf unbestimmte Zeit. Betroffen sind auch mehr als 45 000 Berliner mit ausländischem Pass.

