Säugling zu Tode geschüttelt: Sieben Jahre Gefängnis für Vater

Das Baby quengelte mitten in der Nacht und ließ sich auch durch Herumtragen und Fläschchengeben nicht beruhigen. Die Wut des Vaters entlud sich auf den Sohn - mit schlimmen Folgen. Das Urteil fällt härter als erwartet aus.

Laut Urteil hatte der Mann den kleinen Calvin im Juni vergangenen Jahres in Brandenburg/Havel so heftig geschüttelt und geschlagen, dass dieser wenig später an den Folgen der Misshandlungen starb. Der vom Vater alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Säuglings feststellen.

Der junge Mann hatte angegeben, er sei in der Situation überfordert gewesen, weil sich das schreiende und weinende Kind nicht habe beruhigen lassen. Die Mutter schlief zur Tatzeit. Aus Nervosität und Stress sei Wut geworden, die sich schicksalhaft gegen das Baby gewandt habe, sagte der Vorsitzende Richter Theodor Horstkötter in seiner Urteilsbegründung.

Die Unterbringung des 25-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus sah das Gericht jedoch als unverhältnismäßig an. Zeugen hätten den jungen Mann durchgehend als ruhig, liebevoll und nicht gewaltbereit beschrieben. Er habe in einer speziellen Situation gehandelt und daraus entsprechende Lehren gezogen. Sein Anwalt Karsten Beckmann war mit dem Urteil zufrieden. «Das Wichtigste für die Verteidigung war, dass die Unterbringung im Maßregelvollzug unterbleibt», sagte er. Er werde seinem Mandanten davon abraten, in Revision zu gehen.