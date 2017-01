Brandursache bei Feuer in Hauptmann-Schule noch unklar

Einen Tag nach dem Feuer in der Kreuzberger Gerhart-Hauptmann-Schule ist die Brandursache weiter unklar. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen, teilte die Polizei am Montag mit. Bei dem Brand in dem besetzten Schulgebäude hatte am Sonntagmorgen eine Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes eine Rauchvergiftung erlitten. 50 Feuerwehrleute waren zwei Stunden im Einsatz, um den Brand zu löschen. Nach der Schließung der Schule 2012 hatten sich zeitweise einige hundert Obdachlose und Flüchtlinge in den Räumen einquartiert. Der Bezirk Kreuzberg hatte mehrfach erfolglos versucht, das Gebäude zu räumen.

Letzte Änderung: Montag, 30. Januar 2017 14:10 Uhr

Quelle: dpa

