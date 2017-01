dpa

Dezimierte Eisbären in Not: Hoffen auf schnelle Neuzugänge

Die Personalprobleme werden immer größer, die Eisbären hoffen auf schnelle Verstärkung. Angesichts von zuletzt acht verletzten Stammspielern sind die Berliner in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nur begrenzt konkurrenzfähig. Sogar Tabellenplatz zehn, der wenigstens zur Teilnahme an den Pre-Playoffs berechtigt, könnte noch in Gefahr geraten. Am Sonntag machte sich der Kräfteverschleiß bei der 1:6-Niederlage in Nürnberg schmerzhaft bemerkbar. Der Vorsprung auf Tabellenplatz elf schrumpfte auf acht Punkte.

Zudem musste mit Micki DuPont der nächste Leistungsträger das Spiel aufgrund einer Blessur vorzeitig beenden. Angesichts der prekären Situation ist Geschäftsführer Peter John Lee gefordert. Am Sonntag stellte er dann auch baldige Neuverpflichtungen in Aussicht. «Wir sind im Moment sehr aktiv auf der Suche und haben mit vielen Leuten gesprochen», sagte Lee im Interview mit telekomeishockey.de.

Ginge es nach ihm, würde er schon in Kürze erste Neuzugänge präsentieren. «Es wäre schön, wenn es schon am Dienstag sein sollte», sagte Lee. Dann steht für die Berliner das nächste wichtige Spiel auf dem Programm: In der Arena am Ostbahnhof empfangen sie um 19.30 Uhr die Schwenninger Wild Wings. Der Tabellenzwölfte hat selbst noch eine kleine Hoffnungen, die Eisbären zu überholen und in die Pre-Playoffs einzuziehen.

