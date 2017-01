Eastside setzt Siegserie im Viertelfinale fort

Die Tischtennis-Damen des TTC Berlin Eastside haben nach Spiel eins im Champions-League-Viertelfinale beste Chancen auf die Runde der besten Vier. Die Hauptstädterinnen gewannen am Sonntag bei Frankreichs Vertreter ALCL TT Grand-Quevilly souverän mit 3:1 (10:4 Sätze) und sind damit in der Heim-Rückpartie am 10. Februar wohl nur noch rechnerisch zu gefährden.

Eastside bleibt mit dem Sieg auch im 59. Match in allen gespielten Wettbewerben ungeschlagen. Die letzte Niederlage gab es am 24. Januar 2015 im Halbfinale der Königsklasse gegen Fenerbahce Istanbul.

In Frankreich sorgten Georgina Pota (3:0 gegen Yuan Tian/Kroatien) mit einem und Petrissa Solja mit zwei gewonnenen Einzeln (3:1 gegen Shiho Ono/Japan und 3:0 gegen Tian) für die Siegpunkte. Xiaona Shan (1:3 gegen Galia Dvorak/Spanien) verlor ihr Match. Die Französinnen mussten ohne ihre Nummer eins, die 40-jährige Ex-Europameisterin Li Fen (Schweden), antraten.

Letzte Änderung: Montag, 30. Januar 2017 05:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen