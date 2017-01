Ojeda: «Kein Grund, uns toll zu fühlen»

Basketball-Bundesligist ALBA Berlin steht vor zwei schweren Auswärtsspielen. Am Mittwoch muss das Team von Trainer Ahmet Caki zunächst im Eurocup bei Unicaja Malaga antreten. Bei den starken Spaniern muss gewonnen werden, um die kleine Chance auf das Erreichen des Viertelfinals am Leben zu erhalten. Am Sonntag folgt in der Liga der Klassiker bei den Telekom Baskets Bonn.

Zuletzt hatte sich ALBA zu einem 85:84 gegen die Gießen 46ers gezittert. Es war der zehnte Ligasieg nacheinander. Dennoch war Sportdirektor Himar Ojeda nicht zufrieden. «Wir haben keinen Grund, uns nach diesem Spiel toll zu fühlen», sagte der Spanier. Die Berliner hätten das Spiel fast wieder aus der Hand gegeben. Daher fordert Ojeda vor der schweren Partie in Malaga: «Das ist ein sehr gutes Team. Wir dürfen dort nicht so viele Fehler machen. Vor allem die Ballverluste müssen wir reduzieren. Gegen Gießen waren einige dumme und unerzwungene Ballverluste dabei.»

Gegen die 46ers erlaubte sich ALBA 17 Ballverluste, zuvor im Eurocup bei Cedevita Zagreb waren es sogar 26. Eine echte Erklärung dafür hat Ojeda nicht. «Es sind immer andere Spieler», sagte der Sportdirektor. «Doch klar ist, das müssen wir abstellen. Im Eurocup werden diese Fehler sofort betraft. Und dort ist es noch schwerer, sich davon zu erholen.»

Das Hinspiel in eigener Halle hatte ALBA Anfang Januar mit 69:77 gegen Malaga verloren. Mit einem Sieg aus vier Spielen sind die Berliner derzeit Tabellendritter. Nur die ersten beiden der Gruppe erreichen das Viertelfinale. Dabei könnte am Ende auch der direkte Vergleich noch eine Rolle spielen.

Letzte Änderung: Montag, 30. Januar 2017 12:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen