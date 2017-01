dpa

ALBA quält sich zum zehnten Ligasieg in Serie

ALBA Berlin hat die Erfologsserie in der Basketball-Bunsdsesliga ausgebaut. Gegen die Gießen 46ers gelang dem Team aus der Hauptstadt am Sonntag mit einem schwer erkämpften 85:84 (43:39) der zehnte Sieg in Folge. Die Gastgeber hatten sich vor 8909 Zuschauern schon bis auf 15 Punkte abgesetzt. Am Ende aber quälten sich der Tabellen-Vierte (28:10 Punkte) doch wieder.

Nach dem schwachen Auftritt im Eurocup bei Cedevita Zagreb (83:99), zeigte sich ALBA zunächst stark verbessert. Dank guter Verteidigung und Reboundarbeit holten sich die Berliner bis Mitte des zweiten Viertels einen 15-Punkte-Vorsprung heraus. Ballverluste und Nachlässigkeiten in der Defensive brachten die Gießen 46ers jedoch schon bis zur Pause auf 43:39 heran.

In der Folge entwickelte sich ein enges Spiel. ALBA konnte sich gegen mutige Gießener nicht entscheidend absetzen. Selbst als Dragan Milosavljevic und Tony Gaffney zwei Dreipunktwürfe nacheinander trafen und die Berliner in der 39. Minute mit neun Punkten führten, mussten sie bis zum Ende zittern.

Beste Werfer bei ALBA waren Malcolm Miller mit 15 sowie Milosavljevic mit 14 Punkten. Für die Gießen 46ers traf Dwayne Evans mit 17 Zählern am besten.

