Diebe stehlen Zuchtbullen: Keine Spuren vom Abtransport

Vier Zuchtbullen sind aus einer Agrargenossenschaft in Neißemünde (Oder-Spree) gestohlen worden. Die Täter hatten sich in der Nacht zu Samstag Zugang zu den Stallungen verschafft, teilte die Polizeidirektion Ost am Sonntag mit. Unklar sei noch, wie die jeweils mehrere Zentner schweren Tiere unbemerkt abtransportiert wurden. Laut Polizei wurden keine Spuren von Fahrzeugen gefunden. Auch Belege, dass die Tiere weggetrieben wurden, konnten nicht entdeckt werden. Die Diebe nahmen auch Teile für Weidezäune mit. Der Schaden wurde auf etwa 20 000 Euro beziffert.

Letzte Änderung: Sonntag, 29. Januar 2017 13:30 Uhr

Quelle: dpa

