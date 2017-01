dpa

«Berlin sagt Danke!»: Freier Eintritt für Ehrenamtliche

Mit dem Aktionstag «Berlin sagt Danke!» würdigt Berlin die Arbeit von Tausenden Ehrenamtlern. Sie bekamen am Sonntag freien Eintritt in vielen Museen, Schwimmbädern und Theatern. Sawsan Chebli, Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement und Internationales, verteilte am Vormittag Gratis-Tickets am Tierpark. Der Andrang sei groß gewesen, die ersten 100 Karten seien in 15 Minuten ausgegeben worden, sagte Chebli. Allein der Tierpark hält 10 000 Freikarten bereit.

Der Aktionstag «Berlin sagt Danke!» wurde im vergangenen Jahr ins Leben gerufen, um den Flüchtlingshelfern zu danken. «Wir legen den Fokus in diesem Jahr nicht mehr nur auf die Flüchtlingshilfe», sagte die Staatssekretärin. Auch Menschen, die sich zum Beispiel im Sport für Jugendliche und Senioren einsetzen, sollte gedankt werden.

