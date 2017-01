Nach Pokal-Pleite: Spandau will sich mit Titel revanchieren

Der Rekord-Pokalsieger enttäuscht beim Final Four. Nun droht Spandau nach 1993 und 2013 das dritte Jahr der Vereinsgeschichte ohne einen Titel. Die Spieler geben nach dem Frust ein Versprechen ab.

Berlin (dpa) – «Wir wären nicht Deutschlands erfolgreichste Mannschaft in einer Spielsportart, wenn wir mit Rückschlägen nicht umgehen könnten.» Das Fazit von Spandaus Nationalspieler Tobias Preuß nach dem schwachen Pokalauftritten der Berliner Wasserballer beim Final Four am Wochenende in Düsseldorf: Den Frust schnell überwinden. Im Halbfinale war der 31-malige Pokalsieger gegen den späteren Gewinner Waspo Hannover (10:9 gegen ASC Duisburg) mit 4:9 ohne Chance geblieben. Im Spiel um Platz drei mühte sich der Favorit gegen den OSC Potsdam zum 11:6.