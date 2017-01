Nora Bossong mit Roswitha-Preis 2016 geehrt

Die Schriftstellerin Nora Bossong hat den Roswitha-Preis 2016 der niedersächsischen Stadt Bad Gandersheim erhalten. Die in Berlin lebende Autorin, die Lyrik und Prosa verfasst, nahm die mit 5500 Euro dotierte Auszeichnung am Sonntag bei einer Feierstunde im Kloster Brunshausen bei Bad Gandersheim entgegen.

Bossong, die 1982 in Bremen geboren wurde, debütierte 2006 mit dem Roman «Gegend». Ihr 2015 vorgelegter Roman «36,9°» behandelt den italienischen Politiker Antonio Gramsci. In den Romanen fließen «Vergangenheit und Gegenwart...fast spielerisch ineinander», heißt es in der Begründung der Jury.