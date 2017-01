Polizei stößt auf Cannabis-Plantage in Wohnung

Die Polizei hat eher zufällig eine Cannabis-Plantage in einer Wohnung in Berlin-Hellersdorf entdeckt. Eigentlich wollten die Beamten am Samstag einen Haftbefehl vollstrecken. Statt den Gesuchten fanden sie in der Wohnung jedoch 59 Cannabis-Pflanzen unter zwei Zelten mit Beleuchtung, Ventilatoren und Düngemitteln. Die 35-jährige Wohnungsmieterin war nicht anwesend. Stattdessen überprüften die Beamten zwei anwesende 26- und 27-jährige Männer und einen 48-Jährigen. Dieser gab an, er sei lediglich als Gärtner angestellt worden. Pflanzen und Geräte wurden beschlagnahmt. Die drei Männer kamen nach der polizeilichen Überprüfung wieder auf freien Fuß.

Letzte Änderung: Sonntag, 29. Januar 2017 11:50 Uhr

Quelle: dpa

