Berliner Hallenhockey-Teams trotz Viertelfinal-Aus stolz

Die Endrunde um die deutschen Hallenhockey-Meisterschaften findet diesmal ohne Berliner Beteiligung statt. Dennoch ist den Trainern um die Zukunft der jungen Hauptstadtteams keineswegs bange.

Berlin (dpa) - Trotz der verpassten Qualifikation für das Halbfinale der deutschen Hallenhockey-Meisterschaften überwog bei den Berliner Teams am Samstag der Stolz auf die eigene Leistung. «Wir haben eine tolle Saison gespielt. Unsere Leistungskurve geht steil nach oben», sagte Herren-Trainer Alexander Stahr nach der 3:4 (2:2)-Niederlage seines TC Blau-Weiss im DM-Viertelfinale gegen den Club an der Alster.

Nach dem ersten Viertelfinal-Heimspiel der Vereinsgeschichte richtete Stahr gleich eine Kampfansage an die Konkurrenz: «Wir wollen das Heim-Viertelfinale nun zur Tradition machen. Es war ein toller Event.» Dennoch reichten die Tore von Adrian Lehmann-Richter, Florian Donnermeyer und Paul Rinckens in der mit 1800 Zuschauern gut besuchten Sporthalle Charlottenburg nicht für den Sprung ins Final Four in Mülheim an der Ruhr.