Ein Ruck mit Polter: Traute und Willen in Dresden gefragt

Beim Heimsieg gegen Bochum ließ sich Union Berlin spielerisch noch Luft nach oben. Der Glaube an eine starke Rückrunde aber ist da. Die Partie wurde gedreht - auch dank Neuzugang Sebastian Polter

Union reist nun mit großem Selbstvertrauen am Sonntag (13.30 Uhr) zum Ostduell der 2. Bundesliga bei Dynamo Dresden. «Zu Hause ist ein Rückstand nicht immer gleich eine Niederlage. Da können wir extrem viel in andere Bahnen leiten», sagte Unions Abwehrchef Toni Leistner. «Das haben wir in der zweiten Halbzeit gemacht. Vielleicht mit Glück und Ungeschick vom Gegner. Die Dinger muss man aber erst mal machen.»