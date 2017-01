Grüne Woche schließt: MV-Aussteller dürften zufrieden sein

TEASER: Die Grüne Woche schließt am Sonntag ihre Pforten und mit ihr die Länderhalle Mecklenburg-Vorpommern. Es zeichnet sich ab, dass die Aussteller mit der Resonanz der Messebesucher zufrieden sind.

Berlin/Schwerin (dpa/mv) - In Berlin geht am Sonntag die 82. Grüne Woche zu Ende. In der Länderhalle Mecklenburg-Vorpommerns präsentierten sich 60 Aussteller, neben Unternehmen der Ernährungswirtschaft auch Tourismusverbände und Landkreise. Bereits zur Halbzeit zeichnete sich ab, dass die Aussteller zufrieden sind. Mit etwa 180 000 Gästen zählte die Mecklenburg-Vorpommern-Halle erneut zu den beliebtesten Präsentationen auf der Internationalen Verbrauchermesse. Die Präsentation in Berlin ist dem Agrarministerium zufolge der bedeutendste Messeauftritt des Landes.