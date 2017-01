dpa

Golze: Langzeitarbeitslose bei Bundesarbeitsagentur falsch

Nach Ansicht von Brandenburgs Arbeitsministerin Diana Golze (Linke) sind die Langzeitarbeitslosen bei der Bundesagentur für Arbeit falsch aufgehoben. Sie bezweifle deren Eignung, langfristig die Zahl dieser Arbeitslosen bundesweit zu reduzieren, sagte die neue Vorsitzende der Arbeitministerkonferenz der Länder. «Zum einen wurden die Bundesmittel in diesem Bereich in der Vergangenheit kontinuierlich gekürzt, zum anderen liegt die Kompetenz für diese Aufgabe vor allem in den Ländern», sagte die Ministerin. Zum Jahresanfang hatte sie den Vorsitz der Arbeits- und Sozialministerkonferenz der Länder übernommen.

Letzte Änderung: Sonntag, 29. Januar 2017 08:40 Uhr

