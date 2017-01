dpa

AfD in Brandenburg setzt Mitgliederversammlung fort

Die AfD in Brandenburg setzt heute ihre Mitgliederversammlung zur Aufstellung des Landesliste fort. Am Samstagabend wurde das Treffen unterbrochen, nachdem bei der Auszählung der Stimmen der rund 250 anwesenden Mitglieder wiederholt unterschiedliche Ergebnisse zustande gekommen waren. Die Landespartei wollte insgesamt 20 Kandidaten auf die Liste setzen, beworben hatten sich 36 Mitglieder. Als Spitzenkandidat wird der Landeschef und AfD-Bundesvize Alexander Gauland gehandelt. Der 75-Jährige hatte in einer Rede auf der Versammlung die Partei zu Geschlossenheit aufgerufen und den umstrittenen Thüringer AfD-Fraktionschef Björn Höcke verteidigt.

