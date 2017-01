Berlin bedankt sich mit Gratis-Tickets bei Ehrenamtlern

Sie kümmern sich freiwillig und unentgeltlich um Kiezgeschichte, Menschen in Not oder Flüchtlinge. Berlin will sich heute bei ehrenamtlichen Helfern bedanken. Tierpark, Zoo, Museen, Theater, Schwimmbäder und das Rote Rathaus bieten zu diesem Anlass Gratis-Eintrittskarten.

Im Tierpark gibt es laut Senatskanzlei 10 000 Freikarten, der Zoo schenkt den ersten 1500 Gästen den Eintritt und in viele Schwimmbäder kommen die ersten 20 Besucher gratis herein. Für viele Führungen in Museen und Gedenkstätten mussten sich Besucher vorher anmelden.

Der Aktionstag «Berlin sagt Danke!» wurde im vergangenen Jahr ins Leben gerufen, um den Flüchtlingshelfern zu danken. Dieses Jahr gilt er für alle Ehrenamtler. Auch in den Wochen danach können Ehrenamtler bei einigen Veranstaltern noch von Vergünstigungen profitieren.

Letzte Änderung: Sonntag, 29. Januar 2017 02:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen