Feuer in besetzter Gerhart-Hauptmann-Schule: ein Verletzter

Zeitweise lebten mehrere hundert Flüchtlinge in der leerstehende Gerhart-Hauptmann-Schule in Kreuzberg. Es gab mehrere Anläufe, das Gebäude zu räumen und Pläne, ein Flüchtlingszentrum einzurichten. Nun hat es dort gebrannt.

Berlin (dpa/bb) - Bei einem Feuer in der lange besetzten Gerhart-Hauptmann-Schule in Berlin-Kreuzberg hat ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes am Sonntagmorgen eine Rauchvergiftung erlitten. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht. Das Gebäude war seit 2012 immer wieder von Flüchtlingen und Obdachlosen besetzt worden. Ein Sicherheitsdienst sollte weitere Hausbesetzer abhalten. Die Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen, als die Feuerwehr eintraf.