Brand in Gerhart-Hauptmann-Schule: Sicherheitsmann verletzt

In der lange besetzten Gerhart-Hauptmann-Schule in Berlin-Kreuzberg hat es am Sonntagmorgen gebrannt. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes erlitt eine Rauchvergiftung, teilte die Feuerwehr mit. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Das Gebäude war seit 2012 immer wieder von Flüchtlingen und Obdachlosen besetzt worden. Die Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen, als die Feuerwehr eintraf. 50 Kräfte waren im Einsatz. Die Flammen wurden bereits gelöscht. Die Ursache des Feuers war noch unklar.

Letzte Änderung: Sonntag, 29. Januar 2017 09:50 Uhr

Quelle: dpa

