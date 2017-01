Berliner Teams verpassen Hallenhockey-Endrunde

Drei Berliner Hockeyteams wollten den Sprung zum Final Four schaffen. Die Entscheidung um die deutsche Meisterschaft aber findet ohne Hauptstadt-Beteiligung statt. Eine große Enttäuschung.

Berlin (dpa) – Das Final Four der deutschen Hallenhockey-Meisterschaften in Mülheim an der Ruhr findet ohne Berliner Beteiligung statt. Alle drei Hauptstadtclubs verloren am Samstag ihre Viertelfinal-Spiele und verpassten damit den Einzug ins Halbfinale. Die Herren des TC Blau-Weiss unterlagen dem Nord-Zweiten Club an der Alster mit 3:4 (2:2). Zuvor hatten bereits die Herren der Zehlendorfer Wespen mit 6:12 (3:3) auswärts beim Nordchampion Harvestehuder THC verloren.