Turbine Potsdam gewinnt Turnier in eigener Halle

Die Fußballerinnen von Turbine Potsdam haben sich den ersten Erfolg im neuen Jahr gesichert. Der Brandenburger Bundesligist setzte sich beim fünften internationalen Hallenturnier in Potsdam im Finale gegen Sporting Lissabon mit 3:1 durch. Die Mannschaft von Trainer Matthias Rudolph zeigten drei Wochen vor dem Rückrundenstart schon eine gute Form, auch wenn in der Halle andere Kriterien gelten. In acht Spielen erzielten die Gastgeberinnen 39 Tore.

Für Rudolph war der Sieg beim eigenen Turnier «eine schöne Sache». Jetzt geht der Blick auf den 19. Februar. Da empfängt Turbine zum Start der Rückrunde die TSG 1899 Hoffenheim. «Ziel ist natürlich, die Tabellenführung zu verteidigen», betonte der Trainer. Zu möglichen Meisterambitionen wollte sich der Chefcoach nicht äußern: «Damit beschäftige ich mich gar nicht. Wir denken von Spiel zu Spiel.»

Letzte Änderung: Sonntag, 29. Januar 2017 16:20 Uhr

Quelle: dpa

