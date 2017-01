Spandau nach mühsamem 11:6 gegen Potsdam Pokal-Dritter

Die Wasserfreunde Spandau 04 haben beim Final Four um den deutschen Pokal zumindest Platz drei gerettet. Einen Tag nach der bitteren 4:9-Niederlage im Halbfinale gegen Waspo 98 Hannover konnte der Rekord-Pokalsieger zwar auch nicht überzeugen. Die Berliner besiegten im kleinen Finale den OSC Potsdam aber mit 11:6 (1:4, 3:1, 4:1, 3:0).

In Bestbesetzung bot Spandau in der ersten Hälfte eine schwache, uninspirierte Leistung und ging mit einem 4:5-Rückstand in die Pause. Wie gegen Hannover entwickelte der Favorit im Angriff kaum Druck und Ideen. Die Brandenburger, 8:14-Verlierer im Halbfinale gegen ASC Duisburg, gingen führten nach 74 Sekunden durch Christian Saggau mit 1:0 und bauten den Vorsprung binnen zwei Minuten auf 3:0 aus. Erst Mitte des dritten Viertels lag Spandau nach einem Treffer von Restovic mit 7:6 erstmals vorn.