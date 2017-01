Hunderte protestieren gegen Uni-Entlassung von Andrej Holms

Hunderte Menschen haben am Samstag in Berlin-Mitte protestiert, um ihre Wut über die Entlassung Andrej Holms von der Humboldt-Universität auszudrücken. «Andrej Holm steht wie kein Zweiter für kritische Forschung und engagierte Lehre!», teilten die Veranstalter im Anschluss mit. Im Streit um den Umgang mit seiner Stasi-Vergangenheit war Holm als Bau-Staatssekretär zurückgetreten. Seinen Job an der Uni verliert er zum 30. Juni.

Holm hatte 2005 als wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem Personalfragebogen verneint, hauptamtlicher Mitarbeiter der Stasi gewesen zu sein. Die Hochschule sah sich nun arglistig getäuscht und kündigte das Arbeitsverhältnis. Holm bestreitet, bewusst falsche Angaben gemacht zu haben.

Zu der Demonstration aufgerufen hatten Bürger-, Studenten- und Mieterinitiativen. Sie forderten außerdem eine soziale Mietpolitik. Nach Angaben der Veranstalter kamen bis zu 1500 Menschen.

