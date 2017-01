Höhere Umsätze für Grüne-Woche-Aussteller

Die Besucher der Grünen Woche haben in diesem Jahr mehr Geld auf der Agrar- und Ernährungsmesse ausgegeben. Für Landwirtschaftsminister Christian Schmidt haben sich auch die zahlreichen Debatten gelohnt. Nebenbei gab es aber auch Proteste.

Berlin (dpa) - Die weltgrößte Agrarmesse Grüne Woche hat den Ausstellern in diesem Jahr höhere Umsätze eingebracht. Mit 48 Millionen Euro gaben die Besucher rund eine Million Euro mehr aus als 2016, wie die Veranstalter in einem vorläufigen Fazit am Samstag in Berlin mitteilten. Mit knapp 400 000 erwarteten Gästen lag die Zahl auf dem Vorjahresniveau.