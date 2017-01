Nach Pinkeln im U-Bahnhof: Angriff mit Glasflasche

Zwei Männer sind in der Nacht zu Samstag am U-Bahnhof Alexanderplatz attackiert und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte zuvor ein 24-Jähriger auf die Gleise uriniert. Als ein 26-Jähriger ihn darauf ansprach, reagierte der mutmaßliche Täter äußerst aggressiv und verfolgte ihn zusammen mit einem 44-Jährigen zum Zwischendeck des U-Bahnhofs. Dort griffen beide den 26-Jährigen mit einer Glasflasche an und schlugen ihm mit der Faust ins Gesicht. Er erlitt eine Platzwunde am Kopf. Einen 25-Jährigen, der dem Angegriffenen helfen wollte, attackierten die Schläger ebenfalls und verletzten ihn leicht. Gegen die Tatverdächtigen wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Letzte Änderung: Samstag, 28. Januar 2017 12:40 Uhr

Quelle: dpa

