Mann verletzt vier Polizisten: Festnahme

Der verschmähte Ex einer jungen Frau hat in Guben (Spree-Neiße) vier Polizisten angegriffen und verletzt. Der 25-Jährige versuchte am Freitagnachmittag in die Wohnung der Frau zu gelangen, teilte die Polizeidirektion Süd am Samstag mit. Als die gerufenen Polizisten den Streit schlichten wollten, zog er ein Messer. Der Mann - ein Kampfsportler - griff die Beamten an und schlug auf sie ein. Nur mit Hilfe von Pfefferspray konnte der Angreifer überwältigt werden. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Beamten mussten im Krankenhaus behandelt werden und waren nicht mehr einsatzfähig.

Letzte Änderung: Samstag, 28. Januar 2017 11:40 Uhr

Quelle: dpa

