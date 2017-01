Dardai warnt vor Freiburgern: «Wir nehmen es richtig ernst»

Nur einmal, im Mai 2001, hat Hertha BSC beim SC Freiburg verloren. Zum Start der Bundesliga-Rückrunde soll die Positiv-Serie halten. Allerdings warnt Berlins Coach Dardai vor den schnellen Breisgauern.

Berlin (dpa) - Eine Ausfahrt in den Breisgau gehört für Hertha BSC eigentlich zu den vergnüglichen Dingen des Lebens. Nur einmal vor fast 16 Jahren - der SC Freiburg wurde noch von Volker Finke gecoacht - mussten die Berliner als Verlierer (0:1) die Heimreise antreten. Doch Trainer Pal Dardai will vor dem aktuellen Bundesliga-Auftritt am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) im äußersten Süd-West-Zipfel des Landes von der Vergangenheit nichts wissen. «Es erwartet uns ein sehr guter Gegner. Beide Teams sind sehr kompakt. Sie sind einen Tick schneller, wenn sie kontern», warnte der ungarische Fußball-Lehrer vor den Freiburgern. «Wir nehmen es richtig ernst.»

Dazu besteht auch aller Grund. Denn nach dem misslungenen Jahresstart in Leverkusen (1:3) wollen die Berliner (derzeit 30 Punkte) zum Rückrundenstart unbedingt in die Erfolgsspur finden, auch um jede Diskussion um eine mögliche Wiederholung des Vorjahres-Absturzes im zweiten Saisonteil schnell zu unterbinden. «Wir sind auch gut vorbereitet und fixiert», betonte Dardai.

Kalou verwies auf das Trainingslager mit seiner Nationalmannschaft in Abu Dhabi: «Dort hatten wir zwei Einheiten am Tag. Unser letztes Spiel hatten wir am Dienstag. Zwischen den Partien hatte ich immer genug Zeit, mich zu regenerieren.» Kalou würde mit seinem nächsten Bundesligatreffer (bisher 25) in die Top Ten der Hertha-Torjäger in der Bundesliga aufsteigen.