Polizei erwischt Graffitischmierer in Berlin

Die Polizei hat in der Nacht zum Samstag zwei Graffitischmierer in Berlin erwischt. Die beiden 18 und 20 Jahre alten Männer hatten nach Angaben der Polizei an einer Bushaltestelle in Weißensee ein Graffiti gesprüht. Dabei wurden sie von Polizisten beobachtet und konnten nach kurzem Fluchtversuch gestellt werden. Gegen beide wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Bei dem 20-Jährigen wurden bei einem Atemalkoholtest fast 1,2 Promille festgestellt.

Letzte Änderung: Samstag, 28. Januar 2017 10:30 Uhr

Quelle: dpa

