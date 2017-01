Mehr als 45 700 Menschen in Betreuung: Kosten verdoppelt

Wenn Kranke oder Behinderte wichtige Entscheidungen nicht mehr allein treffen können, kann eine Betreuung angeordnet werden. In Brandenburg sind mehr als 45 700 Menschen auf solche Hilfen angewiesen.

Potsdam (dpa/bb) - Die Kosten der gesetzlichen Betreuung von Menschen mit einer Krankheit oder Behinderung haben sich in Brandenburg in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt. Sie stiegen von rund 23 Millionen Euro im Jahr 2006 auf mehr als 40 Millionen Euro im Vorjahr. Das geht aus der Antwort des Sozialministeriums auf eine Anfrage der CDU-Fraktion im Potsdamer Landtag hervor. Im Land gab es demnach Ende 2015 rund 45 770 Menschen, denen ein gerichtlich eingesetzter Betreuer zur Seite stand. Für 2016 liegen noch keine abschließenden Zahlen vor.

Die rechtliche Hilfe können der Betroffene, Angehörige oder Betreuer anregen. Betreuer können neben Familienmitgliedern auch Mitarbeiter von Betreuungsbehörden, Betreuungsvereine oder Rechtsanwälte sein. Bundesweit leisten diese Hilfe in rund 70 Prozent der Fälle ehrenamtliche Betreuer, in Brandenburg ist das in lediglich etwa 40 Prozent der Fälle so.