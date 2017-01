dpa

AfD will Landesliste aufstellen: Gauland Spitzenkandidat?

Die rechtspopulistischen AfD in Brandenburg will heute mit der Aufstellung ihrer Landesliste für die Bundestagswahl beginnen. Da sich mehrere Dutzend Kandidaten um die voraussichtlich 20 Plätze auf der Liste bewerben, wird mit einer umfangreichen Vorstellungsrunde gerechnet. Zur Abstimmung dürfte es daher frühestens am Sonntag kommen. Als Spitzenkandidat wird der Bundes-Vize Alexander Gauland gehandelt, der auch Landes- und Fraktionschef in Brandenburg ist. Zur Listenaufstellung sind alle rund 1000 AfD-Mitglieder eingeladen. Die Partei erwartet, dass bis zu 500 Anhänger nach Rangsdorf (Teltow-Fläming) kommen.

Letzte Änderung: Samstag, 28. Januar 2017 00:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen