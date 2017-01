dpa

AfD berät über Landesliste zur Bundestagswahl

Die AfD in Brandenburg ist am Samstag zur Aufstellung ihrer Landesliste für die Bundestagswahl zusammengekommen. AfD-Landeschef Alexander Gauland stellte sich in seiner Eröffnungsrede vor den umstrittenen Thüringer AfD-Fraktionschef Björn Höcke. «Er gehört zu unserer AfD», sagte Gauland vor rund 200 Anhängern in Rangsdorf südlich von Berlin. Höcke hatte mit seiner Forderung nach einer 180-Grad-Wende im Umgang mit der deutschen Vergangenheit bundesweit für Empörung gesorgt. Auf der Versammlung sollen die Kandidaten der Landesliste für die Wahl des Bundestages im September gewählt werden. Mit einer Entscheidung der Mitglieder wird nach einer Vorstellungsrunde frühestens an diesem Sonntag gerechnet.

