U17-Europameisterin Siems rückt in Turbine-Bundesligateam

U17-Europameisterin Caroline Siems rückt in den Bundesliga-Kader von Turbine Potsdam. Das gab der Brandenburger Frauen-Fußballclub am Freitag bekannt. «Caroline Siems hat im letzten halben Jahr zweimal in der Woche am Training der 1. Mannschaft teilgenommen. Sie hat sich kontinuierlich weiterentwickelt. Nun war es ein logischer Schritt, dass sie ein festes Mitglied im Kader wird», erklärte Trainer Matthias Rudolph.

Die 17 Jahre alte Abwehrspielerin ist bereits seit 2015 beim 1. FFC Turbine Potsdam und erlebte 2016 ihr bisher erfolgreichstes Jahr. Bei der U17-EM verwandelte sie den entscheidenden Elfmeter für die deutsche Juniorenauswahl im Endspiel gegen Spanien. Im Sommer gewann Siems mit den Potsdamer B-Juniorinnen den Meistertitel.

