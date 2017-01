Spandau 04 verpasst Pokalfinale: Um Platz 3 gegen Potsdam

Spandau und Potsdam bleibt beim Final Four um den deutschen Wasserball-Pokal nur das Spiel um Platz drei. Beide Teams blieben im Halbfinale ohne Chance. Vor allem für die Berliner ein Enttäuschung.

Düsseldorf (dpa) - Die Wasserfreunde Spandau 04 können ihre imponierende Pokalsieger-Bilanz in diesem Jahr nicht weiter ausbauen. Der Rekordmeister verlor am Freitag beim Final-Four-Turnier des 45. deutschen Wasserball-Pokals in Düsseldorf das Halbfinale gegen Bundesliga-Spitzenreiter Waspo 98 Hannover deutlich mit 4:9 (0:2, 0:2, 1:3, 3:2). Damit bleibt dem 31-malige Pokalgewinner Spandau in diesem Jahr nur das kleine Finale um Platz drei am Samstag (15.15 Uhr) gegen den OSC Potsdam. Die Brandenburger unterlagen Duisburg mit 8:14 (2:5, 2:3, 3:3, 1:3).