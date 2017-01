Potsdamer Wasserballer verpassen Pokalfinale

Die Wasserballer des OSC Potsdam haben das Pokal-Endspiel verpasst. Im Halbfinale des Final Four in Düsseldorf verloren die Brandenburger am Freitagabend gegen Favorit ASC Duisburg mit 8:14 (2:5, 2:3, 3:3, 1:3) und treffen nun am Samstag in der Partie um Platz 3 auf den Verlierer des zweiten Vorschlussrunden-Duells zwischen Rekord-Pokalsieger Spandau 04 und Bundesliga-Spitzenreiter Waspo 98 Hannover.

Die Potsdamer zeigten lange Zeit kämpferisch eine starke Leistung, schafften nach einem 1:5-Rückstand nochmals den 4:6-Anschluss. Duisburg kontrollierte mit dem überragenden Kapitän Julian Real (sechs Tore) aber meist das Geschehen und siegte letztlich klar.

Letzte Änderung: Freitag, 27. Januar 2017 19:30 Uhr

Quelle: dpa

