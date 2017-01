Streckensperrung nach Rauch in Regionalzug

Schreck für die Fahrgäste eine Regionalzuges: Weil sich Rauch entwickelte, mussten sie per Bus weiterfahren.

Falkensee (dpa/bb) - Ein Regionalzug der Linie RE 6 ist am Freitagnachmittag evakuiert worden, weil sich Rauch entwickelt hatte. 87 Fahrgäste wurden in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand. Wie die Bundespolizei mitteilte, wurde der Zug auf Höhe Falkensee (Havelland) angehalten. Er war in Richtung Wittenberge unterwegs. Die Strecke war zwischen Spandau und Nauen rund drei Stunden gesperrt, Ersatzbusse waren unterwegs. Die ICE-Strecke sei nicht betroffen gewesen, sagte eine Bahn-Sprecherin.