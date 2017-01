dpa

Geflügelpesterreger in Enten-Mastbetrieb nachgewiesen

In einem Enten-Mastbetrieb in Ostbrandenburg ist der Geflügelpesterreger H5N8 nachgewiesen worden. Alle 27 000 Tiere müssten nun getötet werden, teilte das Verbraucherschutzministerium am Freitag in Potsdam mit. Der Betrieb sei gesperrt worden. Ein Landeslabor hatte demnach den Erreger nachgewiesen, nachdem vermehrt Tiere in dem Betrieb gestorben waren. Er befindet sich nach Angaben des Landkreises Märkisch-Oderland in Neuhardenberg. Es ist der dritte Tierbestand in Brandenburg, in dem der Erreger auftrat, seit die Geflügelpest ab dem vergangenen Herbst in Deutschland wieder häufiger auftritt.

