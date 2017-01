dpa

Berliner gedenken der Opfer des Holocausts

An mehreren Orten in Berlin haben Menschen am Freitag der Opfer der nationalsozialistischen Morde gedacht. Politiker legten unter anderem an der Berliner Gedenkplatte für die Opfer der NS-«Euthanasie»-Morde Kränze nieder. Im Nationalsozialismus wurden Menschen mit körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen systematisch umgebracht.

Politiker und Sozialverbände warnten zudem vor einem Missbrauch des Gedenktags. Die Vorsitzende des Berliner CDU-Landesverbandes, Monika Grütters, sagte: «Hier darf die Tonlage nicht von Hetze bestimmt sein, sondern sie verlangt Respekt und Behutsamkeit - gerade auch gegenüber den noch lebenden Opfern.»

Am 27. Januar 1945 erreichten Soldaten der Roten Armee das Konzentrationslager Auschwitz und befreiten rund 7500 überlebende Häftlinge. Der Bundestag erinnerte in einer Sondersitzung an die Opfer des Nationalsozialismus. Auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) nahm daran teil.

