Korruptionsprozess: Drei Jahre Haft für Ex-LKA-Beamten

Geheime Polizeiinformationen gegen Bares, dafür ist ein Ex-Kriminalbeamter in Schwerin zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Eine Berliner Firmenberaterin, die mit den Daten Geschäfte machte, muss wegen Bestechung zwei Jahre und zehn Monate hinter Gitter.

Schwerin (dpa/mv) - Ein wegen Bestechlichkeit angeklagter Ex-Kriminalbeamter ist am Freitag vom Landgericht Schwerin zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Eine wegen Bestechung vor Gericht stehende Berliner Firmenberaterin muss zwei Jahren und 10 Monate hinter Gitter. Dem Urteil am 14. Prozesstag war eine Absprache von Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung vorausgegangen. Das Gericht blieb in beiden Fällen unter dem vereinbarten Höchstmaß. Revision wurde nach der Urteilsverkündung von keiner Seite beabsichtigt.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der heute 60-jährige Beamte der Frau mit Hilfe polizeilicher Datensysteme Informationen beschafft hat, unter anderem Daten zu Personen aus der Wirtschaft. Dafür habe er zwischen 2008 und 2015 insgesamt 270 000 Euro erhalten. Das Gericht verurteilte den Mann wegen Bestechlichkeit in fünf Fällen, davon in zwei Fällen in Verbindung mit der Verletzung von Dienstgeheimnissen sowie wegen der Hinterziehung von Steuern für die Bestechungsgelder. Die 69-jährige Journalistin und Nachrichtenhändlerin wurde wegen Bestechung in fünf Fällen verurteilt, davon in zwei Fällen in Tateinheit mit der Anstiftung zur Verletzung von Dienstgeheimnissen.