Weltberühmt mit Monroe: Filmmuseum präsentiert Sam Shaw

Das Bild von Marilyn Monroe mit hochfliegendem Sommerkleid auf einem U-Bahn Schacht machte Sam Shaw (1912-1999) weltberühmt: Das Filmmuseum Potsdam präsentiert von Samstag an bis zum 7. Mai rund 150 Bilder des US-amerikanischen Fotografen. «Das Monroe-Bild war das Lieblingsbild von Millionen Menschen, aber sie werden in dieser Ausstellung weitere Lieblingsbilder entdecken», versprach Ausstellungsmanager Thomas Buchsteiner am Freitag in Potsdam. Die Schwarz-Weiß-Fotos entstanden in den 1940er bis Mitte der 1960er Jahre. Ein Schwerpunkt der Ausstellung zeigt die Anfänge Shaws mit Fotos aus dem Alltag von Familien der Landarbeiter.

