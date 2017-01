Bürohaus in Berlin-Mitte beschmiert

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag die Glasfassade eines Bürohauses in Berlin-Mitte mit Farbe beschmutzt. Der oder die Täter hinterließen auf 25 Scheiben blaue und gelbe Schmierereien sowie einen großen Schriftzug, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Es sei auch versucht worden, die Scheiben einzuschlagen. Die Schmiererein waren von einem Wachschutzunternehmen bemerkt worden. Der Staatsschutz prüft, ob die Tat politisch motiviert war.

Letzte Änderung: Freitag, 27. Januar 2017 07:50 Uhr

Quelle: dpa

