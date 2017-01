Berliner Spielbank will an den Kudamm ziehen

Die Berliner Spielbank will ihren Hauptstandort am Potsdamer Platz schließen und im Jahr 2020 im Kudamm Karree wieder öffnen. Das sagte der Geschäftsführer der Spielbank, Günter Münstermann, der RBB-Abendschau (Donnerstag). Für die Spielbank soll am Innenhof des Komplexes ein eigenes Gebäude entstehen. Derzeit würden Verhandlungen zwischen Spielbank und dem Eigentümer des Kudamm Karrees über den Zeitpunkt der Fertigstellung laufen. Bis zum Umzug will die Spielbank ihren Mietvertrag am Potsdamer Platz noch verlängern.

Letzte Änderung: Donnerstag, 26. Januar 2017 20:10 Uhr

Quelle: dpa

